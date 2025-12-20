Archivo - Mercedes Blanco representará a Pimec en el Consell Assessor de l'Habitatge de la Generalitat. - VECINOS FELICES - Archivo

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Barcelona y miembro de la junta de gobierno del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Coapi), Mercedes Blanco, será la representante de Pimec en el Consell Assessor de l'Habitatge de la Generalitat.

El Consell Assessor de l'Habitatge tiene entre sus principales funciones la elaboración de propuestas, sugerencias, informes y dictámenes sobre los instrumentos de planificación y programación, así como sobre los proyectos de ley y planes en materia de vivienda del Govern, que este martes anunció la composición de este órgano consultivo.

Blanco, ceo de Vecinos Felices y miembro de la junta de dirección de la agencia Fincas Blanco, "aportará la visión del tejido empresarial y, en especial, de la pequeña y mediana empresa catalana, en un momento clave para el diseño de las políticas de vivienda en Catalunya", informan a Europa Press fuentes de esta entidad.

La nueva vocal de Pimec cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito inmobiliario y de la vivienda, y en la actualidad es vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y miembro de la junta de gobierno de Coapi Barcelona, cargos que compatibiliza con su actividad profesional vinculada a la gestión y administración de fincas y al análisis del mercado residencial.

"Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir mejorando el acceso a la vivienda desde el diálogo y la colaboración, representando a las empresas y aportando una visión realista del mercado", ha asegurado Blanco.