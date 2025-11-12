Meridia III vende un edificio de oficinas en Madrid por 17 millones

Inmueble vendido por Meridia. - JAVIER DE PAZ GARCIA - MERIDIA

Meridia ha anunciado la venta de un edificio de oficinas en Madrid, ubicado en el número 4 de Julián Camarillo, por 17 millones de euros, en el marco del proceso de desinversión del fondo Meridia III, informa este miércoles.

El activo tiene una superficie de unos 10.000 metros cuadrados y forma parte de un complejo empresarial, y cuenta con "inquilinos de primer nivel".

Actualmente, Meridia III cuenta con dos activos, por lo que "se encuentra cerca de completar su desinversión".