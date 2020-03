Meritxell Budó: "La ciudadanía salvó a los bancos" y es momento de devolver esa ayuda

El Govern combatirá ERTE fraudulentos y pide el confinamiento total y una renta ciudadana

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha sostenido este martes que "la ciudadanía salvó a los bancos, y ahora es el momento de que los bancos devuelvan esa ayuda" con medidas, en referencia a la gestión de la crisis financiera de 2008 y la actual por el coronavirus.

Así, ha pedido en rueda de prensa medidas que implican a los bancos, como que se suspenda el pago de hipotecas y de créditos para que estas entidades estén "al lado de las personas que lo están pasando mal" y de las empresas, ante las consecuencias por el Covid-19 y las medidas tomadas para tratar de frenar su contagio.

Preguntada por los medios en una comparecencia telemática, Budó ha garantizado que el Govern velará por que no se produzcan Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fraudulentos: "Las ayudas tienen que llegar a todo el mundo, y velaremos por que nadie saque provecho fraudulento de esta situación".

Ha pedido al Gobierno central mejorar las condiciones de los ERTE, ampliando las causas contempladas de fuerza mayor y aumentando el porcentaje del sueldo que percibirán los trabajadores, y también garantizar la "celeridad en el cobro de prestaciones" del paro en caso de ERTE.

Budó ha reiterado la petición del Govern al Ejecutivo central de que decrete el confinamiento total de la población, y ha pedido una "renta de protección de ciudadanía" que garantice los ingresos mientras dure la crisis; mejorar la prestación a autónomos, y suspender el pago de impuestos, hipotecas y alquileres y créditos.

CONFINAMIENTO "TOTAL"

Sobre el hecho de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya descartado decretar el confinamiento total porque las medidas que no se pueden cumplir no sirven de nada, Budó ha replicado que "seguro que no se puede hacer un confinamiento total" si el Gobierno central no lo decreta, y ha dicho que esta opción permitiría avanzar una solución y un escenario de recuperación.

Ha recordado que la Comisión Europea (CE) ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para permitir a todos los Estados destinar lo necesario a paliar el impacto social por la crisis del coronavirus, y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que lo traslade y elimine y objetivo de déficit y el techo de gasto.

SERVICIOS E INTERNET

En una rueda de prensa en la que han participado por separado los consellers Alba Vergés y Miquel Buch, Budó ha destacado que las infraestructuras de comunicación y la red de Internet en Catalunya están "aguantando bien los fuertes incrementos" de uso y todo indica que seguirá siendo así, pese al aumento del 50% del consumo de datos durante el confinamiento respecto la situación anterior.

En el ámbito educativo, Budó ha resaltado que se han incrementado las inscripciones de profesorado en actividades de formación extraordinaria y, sobre el transporte público, ha subrayado que la reducción el lunes se situó en torno al 90%, excepto en horas punta --con caídas de entre el 65% y el 70%--, durante las que los operadores aumentan su oferta.