Meteocat activa avisos por lluvias en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Meteocat ha activado avisos por intensidad de lluvia este domingo en las comarcas del Montsià, Baix Ebre y Baix Camp (Tarragona), por precipitaciones que podrían superar los 20 litros en 30 minutos.

El peligro es de nivel alto para el Baix Ebre y el Baix Camp y moderado en el caso del Montsià, informa Meteocat en un apunte en X recogido por Europa Press.

El aviso estará activo en las tres comarcas hasta el mediodía de este domingo, mientras que en el resto de Catalunya no se registran situaciones de peligro por lluvias.

Durante la madrugada de este domingo se han producido precipitaciones en el litoral sur, aunque las más intensas se han concentrado frente a la costa sin llegar a tocar tierra, según Meteocat.

PLA INUNCAT ACTIVO

Protecció Civil mantiene activo el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (INUNCAT), después del episodio de lluvias del sábado que ha dejado más de 100 litros por m2 en el Baix Llobregat y Vallès Oriental (Barcelona).

Ante esta situación, Protecció Civil vigila la situación en rios y rieras, especialmente en ríos como el Llobregat o el Ripoll que han vivido un "aumento extraordinario" del caudal, informa Proetecció Civil en un comunicado.

Este sábado el teléfono de emergencias 112 recibió 945 llamadas por las lluvias y Bombers de la Generalitat atendió 306 avisos.