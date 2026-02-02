El Meteocat afirma que este es el invierno "más lluvioso" en Catalunya de los últimos 30 años

Imagen de archivo - Crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha situado este invierno como el "más lluvioso" en Catalunya desde el de 1995-1996, hace 30 años, y en algunos puntos al menos desde 1950, según el balance climático mensual.

En un comunicado de este lunes, afirma que enero de 2026 ha sido muy lluvioso en gran parte de Catalunya y que, aunque aún queda invierno, la suma de lluvia de diciembre y enero sitúa este invierno como el más lluvioso desde hace tres décadas.

En puntos como Palafrugell, Cabanes (Girona), Granollers (Barcelona) y Girona esta lluvia de enero y diciembre posiciona los periodos como los "más lluviosos" en primera (Palafrugell y Granollers) y segunda (Cabanes y Girona) posición en el ranking de los últimos 76 años.

Aunque ha sido un enero muy lluvioso, la "excepción" han sido puntos del litoral central, el extremo sur de Catalunya y el Pirineo, donde el mes se ha calificado como lluvioso; y el mes también se ha caracterizado por una temperatura normal para la época.

El Meteocat afirma que los datos destacan porque el invierno suele ser la segunda estación más seca en Catalunya, después del verano, y este año se están dando "registros de precipitación inusuales, tanto en enero como en diciembre, que han causado acumulaciones de lluvia destacadas, y gruesos de nieve muy relevantes", apunta el jefe del área de Climatología del Meteocat, Marc Prohom.

Para encontrar pluviometrías similares, el Meteocat señala que hay que remontarse al temporal Gloria de 2020, aunque explica que esta vez la lluvia no ha caído en un solo episodio, sino en varios periodos, con "récords locales" como 185 milímetros cúbicos en Sant Pere Pescador (Girona) o 442 en Girona.

NIEVE

Los episodios de lluvias de las últimas semanas también han causado una acumulación de nieve "excepcional" en cotas medias y sobre todo altas del Pirineo: en algunos casos ha llegado a alcanzar el metro y medio de nieve alrededor de los 2.000 metros.

La estación automática de Núria (1.971 metros) midió 144 centímetros de nieve acumulada el pasado lunes, 26 de enero, un "nuevo récord" de su serie de 26 años de dados y un registro muy parecido a los 142 centímetros del 30 de enero de 2006.