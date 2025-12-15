Meteocat emite un aviso por acumulación de lluvia en el noreste de Catalunya

Estimación de la precipitación acumulada el 14 y 15 de diciembre de 2025 - METEOCAT

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso este lunes por acumulación de lluvias en el noreste de Catalunya, sobre todo en las comarcas del Alt Empordà, La Garrotxa y La Selva (Girona), ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este lunes se esperan lluvias intensas en el litoral y prelitoral de Catalunya, así como en las comarcas centrales.

Desde Protecció Civil piden "precaución en los desplazamientos y zonas inundables" y mantienen el plan Inuncat activado en fase de prealerta.