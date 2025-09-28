El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona)

Mapa de las comarcas afectadas por la alerta de tiempo violento - METEOCAT

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en las comarcas del Montsià y Baix Ebre (Tarragona), ante la previsión de fuertes lluvias este domingo.

Se ha activado el grado de peligro máximo, por lo que podrían caer piedras de granizo de diámetro superior a los dos centímetros, las rachas de viento pueden superar los 25 metros por segundo y podrían aparecer tornados o mangas marinas, informa meteocat en un mensaje en 'X'.

Según informa Protecció Civil vía 'X', sobre las 17 horas se han acumulado 53,1 litros de agua por metro cuadrado en el Parc Nacional dels Ports en Tarragona y, en la AP-7, entre Amposta y Ulldecona (Tarragona), la visibilidad es reducida, por lo que pide precaución en la movilidad.