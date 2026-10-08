El Meteocat prevé lluvias fuertes en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona esta tarde

Archivo - Varios trabajadores limpian en una calle inundada en el barrio de Nou Barris en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé la llegada de nuevas lluvias intensas en el litoral y prelitoral central (Barcelona) y de Girona desde este jueves por la tarde hasta la madrugada de este viernes, donde pueden superarse los 20 l/m2 con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas.

Por ello, Protecció Civil de la Generalitat mantiene el plan Inuncat en fase de emergencia, y tras el Comité Técnico en el CECAT este jueves por la mañana, se ha valorado que si no hay incidencias destacadas el plan se rebajará a fase de alerta esta tarde, informa en un comunicado.

Para este jueves también hay avisos de fuerte viento en el Empordà (Girona), Baix Ebre, Montsià y Baix Camp (Tarragona), con rachas que pueden superar los 90 km/h.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde martes a mediodía hasta este jueves a las 12 un total de 921 llamadas, y las comarcas donde se han registrado más han sido el Barcelonès (188), Baix Ebre (133) y Maresme (101).

Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando para recuperar la normalidad en las zonas afectadas por las inundaciones de estos últimos días, ofreciendo apoyo a la población y realizando tareas de limpieza de calles.