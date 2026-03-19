Metges de Catalunya cifra en un 31% el seguimiento de la huelga de médicos y Salud en un 5,3%

Concentración de médicos en un 'speakers corner' organizado por MC en motivo de la huelga en la plaza Universitat de Barcelona.
Concentración de médicos en un 'speakers corner' organizado por MC en motivo de la huelga en la plaza Universitat de Barcelona. - METGES DE CATALUNYA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 12:50
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BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya ha cifrado en un 31% el seguimiento de la huelga de médicos convocada para este jueves, mientras la Conselleria de Salud lo ha hecho en un 5,3%.

Por provincias, según el sindicato convocante, el seguimiento ha sido del 32%, en Barcelona; del 25%, en Girona; del 23%, en Tarragona, y del 22% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, ha sido del 39% en la atención primaria, y del 26% en la atención hospitalaria.

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