Metges de Catalunya cifra en un 31% el seguimiento de la huelga de médicos y Salud en un 5,3%

Concentración de médicos en un 'speakers corner' organizado por MC en motivo de la huelga en la plaza Universitat de Barcelona. - METGES DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya ha cifrado en un 31% el seguimiento de la huelga de médicos convocada para este jueves, mientras la Conselleria de Salud lo ha hecho en un 5,3%.

Por provincias, según el sindicato convocante, el seguimiento ha sido del 32%, en Barcelona; del 25%, en Girona; del 23%, en Tarragona, y del 22% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, ha sido del 39% en la atención primaria, y del 26% en la atención hospitalaria.