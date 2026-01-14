Metges de Catalunya cifra en un 45% el seguimiento de la huelga y Salud en un 6,5%

Huelga de médicos en Barcelona promovida por Metges de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya ha cifrado en un 45% el seguimiento de la huelga de facultativos de este miércoles, convocada también para este jueves, mientras la Conselleria de Salud de la Generalitat lo ha hecho en un 6,5%.

Según el sindicato, por provincias, el seguimiento ha sido del 52% en Barcelona; del 20% en Girona; del 45% en Tarragona, y del 20% en Lleida.

Por ámbito asistencial, según la misma organización, ha sido del 46% en atención primaria y del 39% en atención hospitalaria.