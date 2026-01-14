Vox y Metges de Catalunya piden en el Parlament un Estatuto Médico propio

La diputada de Vox en el Parlament, María García Fuster, ofrece una rueda de prensa durante la manifestación de Metges de Catalunya, a 14 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La manifestación ha sido convocada por Metges de Catalunya (MC) c- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox en el Parlament María García Fuster y el presidente de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, junto a otros representantes del sindicato, han reclamado este miércoles en el Parlament un Estatuto Médico propio.

Lo han hecho en una rueda de prensa conjunta en la Cámara catalana, después de que Vox haya registrado una propuesta de resolución que insta al Gobierno central a realizar "los cambios legislativos necesarios" para crear el Estatuto Médico.

"Son los médicos los que tienen que gestionar y negociar sus condiciones laborales, porque son ellos los que saben qué necesitan los pacientes, única y exclusivamente", ha dicho la diputada, que es médico de profesión.

Unos 1.000 médicos se han manifestado este miércoles en Barcelona durante el primer día de huelga de facultativos, convocada en Catalunya por Metges de Catalunya, para reclamar un convenio y un espacio propio de negociación sobre el Estatuto Marco.

Una huelga que, según la diputada de Vox, "se ven obligados a hacer los médicos para exigir unas condiciones laborales dignas que permitan ofrecer a los pacientes la calidad asistencial que se merecen".

"ESTAMOS CON QUIEN DEFIENDA LA MEJORA"

Lleonart ha pedido resolver la precariedad y cuestiones como las guardias de 24 horas y ha dicho: "Se tiene que hablar de condiciones asistenciales y laborales de los médicos con los representantes legítimos de los médicos, porque hay una serie de sindicatos que hacen el juego a la administración".

Preguntado por el hecho de que sea Vox quien ha llevado al Parlament la propuesta por el Estatuto Médico, el presidente del sindicato ha afirmado que "esto no va de colores políticos, va de condiciones asistenciales y laborales".

"Por lo tanto, aquí estamos con quien defienda la mejora de estas condiciones", y ha concluido que intentarán perjudicar lo menos posible a la ciudadanía con la huelga, un perjuicio --textualmente-- necesario para preservar el sistema de salud.