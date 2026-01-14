Unos 500 médicos reclaman en Barcelona un convenio propio en el primer día de huelga

Médicos durante la huelga en Barcelona promovida por Metges de Catalunya este miércoles
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 12:06
BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 médicos se han manifestado este miércoles en Barcelona durante el primer día de huelga de facultativos, convocada en Catalunya por Metges de Catalunya (MC), para reclamar un convenio y un espacio propio de negociación sobre el Estatuto Marco.

La huelga, convocada a nivel estatal por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), también busca conseguir mejoras laborales y salariales, de entre las cuales el fin de las guardias de 24 horas y el reconocimiento de la categoría profesional de acuerdo a la formación y responsabilidad de los médicos.

Durante la manifestación, que ha empezado hacia las 10.30 horas en la plaza Sant Jaume, se han podido leer carteles de 'Menys corbates i més bates', 'Conveni mèdic ja!' y 'Formació, responsabilitat i lideratge = A1+'.

Asimismo, los manifestantes han clamado contra la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, a grito de 'Pané, ¿pa qué?, Pané, pa ná'.

También se han escuchado cánticos de 'No és vocació, és explotació', 'A tu, a tu, a tu també t'afecta' y 'Sanitat pública i de qualitat'

