Metges de Catalunya convoca nueva jornada de huelga el 20 de mayo para reclamar mejoras laborales

Archivo - Médicos durante una concentración de médicos y otra de docentes en Barcelona, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha convocado una nueva jornada de huelga el 20 de mayo en la sanida pública y concertada catalana para reclamar mejoras laborales, y ha iniciado una campaña para "acabar con la sobrecarga estructural y planificada".

En un comunicado, el sindicato ha afirmado que con esta nueva fecha se elevan a 11 los días de paro convocados desde octubre de 2025, y que la propuesta se mantendrá hasta que la Conselleria de Salud y las empresas proveedoras "se avengan a negociar mejoras en las condiciones laborales y profesionales de los facultativos que permitan dar una atención segura y de calidad".

MC ha recordado que las reivindicaciones son "las mismas del primer día": equiparar la jornada laboral con el resto de grupos profesionales; acabar con la obligación de hacer guardias de 24 horas; plantillas suficientes y dimensionadas; planificación de agendas con límites de pacientes; conciliación real con descansos efectivos, y mejoras estructurales incorporadas en un convenio específico para el colectivo médico.

En paralelo, MC ha activado la campaña 'Ni un minut més', consistente en pedir a los médicos que dejen de hacer "toda aquella actividad que sea adicional y voluntaria" como son las llamadas 'peonadas', asumir más pacientes a la cartera para cubrir bajas y vacantes, doblar turnos o las guardias añadidas más allá de las estrictamente obligatorias.

Con esta campaña, el sindicato quiere demostrar que el sistema se sostiene gracias a una "sobrecarga asumida y planificada que suple las deficiencias de plantilla y organización con el exceso de trabajo de los médicos".