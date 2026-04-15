Metges de Catalunya (MC) convoca huelga el lunes 27 de abril

Archivo - Médicos durante la manifestación de Metges de Catalunya, a 14 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha convocado una nueva jornada de huelga del personal facultativo del sistema sanitario catalán el lunes 27 de abril, coincidiendo con la huelga estatal de 4 días, para "mejorar las condiciones laborales del colectivo médico".

Será la sexta convocatoria de huelga por parte del sindicato desde el inicio de las movilizaciones el pasado octubre, sin que la Consellera de Salud, Olga Pané, "haya accedido aún a negociar ninguna de las reivindicaciones de los médicos", informa la organización en un comunicado de este miércoles.

En la nueva jornada de huelga, MC convocará una manifestación en Barcelona a las 10.30 horas, que comenzará en el Hospital de Sant Pau y terminará frente a la Sagrada Familia.

El sindicato lamenta la falta de voluntad de la Conselleria de Salud que, asegura, "está siguiendo una estrategia basada en diluir la voz del personal médico y facultativo dentro del conjunto de las organizaciones sindicales, sin querer reconocer la singularidad del colectivo".

MC ha reprochado a Salud que promueva espacios como un nuevo grupo de trabajo para abordar la reforma de las guardias médicas, donde pretende que el sindicato "sea un interlocutor más, cuando debería tener un papel central, dado que MC aglutina el 98% de la representación sindical de los profesionales facultativos".