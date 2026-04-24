Una mezcla de cloro con ácido provoca 9 afectados en la piscina municipal de Tàrrega (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a nueve personas que han sufrido afectaciones este viernes por la mañana en la piscina municipal de Tàrrega (Lleida), donde Protecció Civil ha tenido que activar la prealerta del Procicat por una mezcla accidental de cloro con un ácido en el tratamiento del agua.

El balance hasta las 13 horas deja tres heridos leves trasladados al CAP de Tàrrega, un trasladado menos grave al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tres dados de alta in situ en estado leve y dos afectados pendientes de valoración, informa el SEM en un comunicado en 'X'.

Los Bombers han evacuado preventivamente el recinto y han ventilado la zona.