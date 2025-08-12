MicroBank duplica en tres años la concesión de microcréditos para estudiantes

Tomás Camillo Gómez estudió Marketing y Publicidad con el apoyo de un préstamo Skills & Education de MicroBank - MICROBANK

Ha concedido 695 créditos por un total de 7 millones entre enero y junio, una cifra "récord"

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha financiado un total de 695 proyectos de educación, formación y competencias para estudiantes a través del programa Skills & Education durante el primer semestre de 2025, informa la entidad este martes en un comunicado.

Esta cifra representa "un crecimiento récord" del 50,1% respecto al primer semestre de 2024 y duplica las cifras del primer semestre de 2023 que fueron 351 proyectos.

En cuanto a volumen de financiación, la iniciativa, surgida de un acuerdo entre MicroBank y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ofreció préstamos por valor de 7 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone un incremento interanual del 61%, y la financiación media de los créditos concedidos fue de 10.074 euros.

El préstamo Skills & Education enfocado a todas aquellas personas que quieren ampliar su formación y empleabilidad, tiene como finalidad financiar ciclos formativos de grado superior, grados y másteres universitarios y doctorados, así como cursos de habilidades digitales y capacitación profesional.

Desde su lanzamiento en 2022 hasta junio de 2025, MicroBank ha concedido un total acumulado de 4.049 operaciones, por unos 34 millones de euros.

Respecto al perfil de los beneficiarios, un 59% son mujeres, frente a un 41% de hombres; y dos de cada tres estudiantes eran menores de 30 años en el momento de recibir el crédito.

Las principales comunidades autónomas receptoras han sido Catalunya con 1.023 operaciones, Madrid con 992, y Andalucía con 451.

Los más jóvenes, en su gran mayoría, contrataron el préstamo por un canal digital, dado que el producto Skills & Education puede solicitarse también de manera 100% online a través de imagin.

CRISTINA GONZÁLEZ

Por ámbito de estudio, las principales temáticas elegidas son salud y bienestar; negocios, administración y derecho, y educación.

"El préstamo Skills & Education es una excelente herramienta para quienes quieran invertir en su futuro. Nuestra voluntad es romper barreras en lo que al acceso a la formación se refiere para fomentar la empleabilidad", ha asegurado la directora general de MicroBank, Cristina González.