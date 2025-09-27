Miembros de Junts y ERC de JxSí se han reencontrado este sábado en un almuerzo en Barcelona

Se cumple el décimo aniversario de la victoria electoral de la coalición independentista

Una treintenta de miembros de Junts pel Sí (JxSí), la coalición electoral que formaron CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres para las elecciones al Parlament de 2015, se han reencontrado este sábado en un almuerzo en un restaurante del barrio del Born de Barcelona, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press.

Entre los que han acudido a la cita hay exconsellers, exmiembros de CDC que ahora están en las filas de Junts, nombres de ERC y otros que, actualmente, han dejado la primera línea de los partidos políticos

Todos comparten aún un grupo de WhatsApp que se ha reactivado para organizar este almuerzo coincidiendo con el décimo aniversario de la victoria electoral de JxSí en unos comicios que se presentaron como un plebiscito sobre la independencia: lograron una amplia victoria de 62 escaños, pero se quedaron a seis de la mayoría absoluta.

El resultado les llevó a tener que negociar con la CUP, que obtuvo 10 diputados y, en consecuencia, la llave de la investidura, por lo que acabó forzando el paso al lado al frente de la Generalitat de Artur Mas, que propuso como candidato alternativo a la presidencia a Carles Puigdemont para evitar una repetición electoral.

Entre los que han asistido al almuerzo por parte de Junts está el secretario general Jordi Turull; el presidente del Parlament, Josep Rull, y la exconsellera Irene Rigau.

De ERC ha acudido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el exviceconseller Sergi Sabrià, y la exconsellera Dolors Bassa, y también lo ha hecho el expresidente del PDeCAT y actual director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo de la Generalitat, David Bonvehí.

Los que no se han acercado al encuentro son el propio Mas --que fue el cuarto en la lista pese a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat--, el líder republicano, Oriol Junqueras, el exconseller y cabeza de lista de la coalición Raül Romeva, y tampoco el actual presidente de la ANC, Lluís Llach.