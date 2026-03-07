Mijoler (Comuns) pide "reforzar el escudo social" como certeza ante el contexto global

Archivo - El diputado de Comuns en el Parlament Lluís Mijoler durante una intervención en el Pleno - PARLAMENT - Archivo

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns en el Parlament Lluís Mijoler ha pedido "reforzar el escudo social" como la mayor certeza en un momento actual que, afirma, es de incertidumbre debido al conflicto que se desarrolla en Oriente Medio, por lo que ha pedido al Govern cumplir sus acuerdos con ERC para la aprobación de Presupuestos.

En una entrevista concedida a 'La2Cat' recogida por Europa Press este sábado ha dicho que es "responsabilidad del Govern convencer a quien está dispuesto a negociar", en alusión a ERC, y ha asegurado que confía en que se llegará a un acuerdo.

Preguntado por un escenario en el que no se aprobaran las cuentas ha señalado que, en este momento, "las elecciones en Catalunya no las quiere nadie", y ha añadido que no se entendería que mientras se habla de frentes amplios de izquierda no hubiera un acuerdo sobre un Presupuesto que, dice, la gente necesita.