Miles de docentes marchan en Barcelona para exigir mejores condiciones

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de docentes catalanes se han manifestado este viernes a partir de las 12.45 horas desde la plaza Tetuan de Barcelona para exigir mejores condiciones laborales, como subida salarial, bajada de ratios y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la quinta jornada de huelga docente en Catalunya.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC (quienes han llamado a la huelga durante toda la semana), los manifestantes tienen previsión de llegar hasta el Parlament, donde coincidirán con la manifestación de médicos, también llamados a huelga este viernes.

Han salido de la plaza Tetuan y han recorrido el paseo de Sant Joan y el de Lluís Companys, rumbo al parque de la Ciutadella.

Los manifestantes, que llevaban silbatos y camisetas amarillas (símbolo del colectivo para defender la educación pública), se han mostrado contrarios al acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, CC.OO. Educació y la UGT de Catalunya.

Llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Formo para el futuro pero mi sueldo es del pasado', 'Tenemos más carencias que vacaciones' o 'Dalmau dimisión'; y han cantado consignas como 'Niubó dimisión' y '¿Niubó qué pasa? Tú sí que cobras demasiado'.

Otros carteles rezaban 'La docencia no debe ser supervivencia', 'Sin maestros no hay milagros', 'Tenemos vocación, nos faltan recursos' y 'La inclusión sin recursos es ciencia ficción'.

Los docentes también han dirigido críticas directas hacia CC.OO. Educació y la UGT, por el acuerdo con la Conselleria, con pancartas que ponían 'CC.OO. y UGT la bajada era de ratios, no de pantalones'.

HUELGA DE ESTE VIERNES

El departamento ha cifrado el seguimiento de la huelga de este viernes en un 15,28% sobre el total de la plantilla convocada, que en esta jornada son los docentes de toda Catalunya, según datos de las 9.30 horas y con el 37,52% de los centros que han comunicado datos.

En cambio, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha cifrado el seguimiento en un 90%.

Están llamados a la huelga este viernes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de toda Catalunya, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.