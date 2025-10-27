Cartel de los conciertos de Miles Kane en España - LAST TOUR

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El británico Miles Kane actuará en Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona en febrero de 2026 para presentar su disco 'Sunlight in the shadows' y las entradas se pondrán a la venta general este viernes, con preventa el miércoles.

Tocará el 11 de febrero en la sala Santana 27 de Bilbao, el 16 en la Wagon de Madrid, el 17 en la Moon de Valencia y el 18 en la Razzmatazz de Barcelona, informa este lunes la promotora Last Tour en un comunicado.

El nuevo disco, producido por Dan Auerbach de The Black Keys, incluye 12 cortes de rock'n'roll psicodélico, que se mueven entre la electricidad del rock de estadio y el 'crooner' clásico.