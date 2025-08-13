Un millar de concentrados en Barcelona claman contra el asesinato de periodistas en Gaza

Concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra el asesinato de periodistas en Gaza - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Se han desplazado desde plaza Sant Jaume hasta plaza Catalunya

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) se han concentrado este miércoles por la tarde en la plaza Sant Jaume de la capital catalana contra el asesinato de al menos 238 periodistas en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí.

Después de la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio y declaraciones de representantes de entidades pro-Palestina, los concentrados se han desplazado por la Via Laietana hasta plaza Catalunya, donde una activista lleva 12 días en huelga de hambre.

En declaraciones a la prensa, la periodista e impulsora de la concentración Cristina Mas ha lamentado la cifra "sin precedentes" de periodistas asesinados y ha pedido a las instituciones poner fin a la complicidad con Israel.

La presidenta de la Comunidad Palestina de Catalunya --también organizadora junto a Prou Complicitat--, Natàlia Abu-Sharar, ha criticado "más de 77 años de ocupación", y ha recordado los 60.000 asesinados durante la guerra.

Durante la concentración se han oído cánticos de 'Palestina libre', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'Israel asesino, del pueblo palestino' y 'No es una guerra, es un genocidio', entre otros.

La convocatoria ha contado con la adhesión de más de 140 entidades catalanas --y algunas del resto de España-- del sector de la comunicación y el periodismo, entre las cuales medios de comunicación, comités de empresa, consejos y colegios profesionales, secciones sindicales y asociaciones, entre otros.

MANIFIESTO

Los periodistas Cristina Mas, Pilar Aymerich, Pilar Sampietro, Isabel Galí, Susana Pérez y Miquel Jelelaty han leído un manifiesto en el que han recordado que al menos 238 los trabajadores de la comunicación han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, y han afirmado que Israel quiere silenciar "cualquier voz que muestre la realidad de este cruento genocidio o desmienta su relato oficial".

Han leído un fragmento de la carta póstuma que el periodista palestino y corresponsal de Al-Jazeera Anas Al-Sharif, asesinado el pasado domingo por el ejército israelí --que "intenta falsamente vincularlo al terrorismo"-- en un ataque que también acabó con la vida de cinco periodistas más.

Han criticado que el Estado israelí no deje paso a la prensa extranjera independiente y amenace y extermine a los periodistas palestinos "que se han atrevido a informar desde el terreno".

"El primer ministro israelí niega unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han levantado la voz de centenares de miles de personas: las imágenes de los niños y niñas famélicos de Gaza", han apuntado, señalando al bloqueo de Israel a la entrada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria en Gaza.

Durante la concentración se ha escuchado un mensaje de voz del periodista palestino Sami Abu Salim --que se encuentra actualmente en Gaza--, que ha explicado que se ha planteado dejar la profesión porque "se espera que asesinen a todos y cada uno de los periodistas".

"Pero si lo hago y todo el mundo lo hace, ¿quién contará la verdad?", ha reflexionado, y ha dicho que se trata, en sus palabras, de una guerra contra la existencia de Palestina y sus civiles, y no contra Hamás.

INFORMANDO "EN CONDICIONES IMPOSIBLES"

Han puesto en valor el trabajo de los periodistas en Gaza, que "continúan informando en condiciones imposibles, sin agua, ni electricidad, con escasa conexión a Internet, sin gasolina y viendo como el chaleco con la palabra 'Press' no les protege, sino al contrario, les convierte en objetivo", han afirmado.

Han instado a no olvidar Gaza, tal y como pedía Al-Sharif en su carta póstuma, y han reclamado "el fin del bloqueo del acceso a la prensa internacional a la Franja para documentar la situación sobre el terreno".

También ha habido un recuerdo para Cisjordania, "donde los colonos armados ilegalmente y los soldados continúan ocupando tierras, expulsando poblaciones y asesinando la población palestina".

RECLAMACIONES

Los manifestantes han exigido garantizar la seguridad y los derechos laborales de todos los profesionales que informen desde Gaza y Cisjordania, así como asegurar la entrada "sin condiciones" de la prensa internacional de Gaza y terminar con las restricciones impuestas por Israel, y abrir la entrada a ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos.

Asimismo, han reclamado a la Unión Europea y los gobiernos de todo el mundo que defiendan la libertad de prensa, y que reclamen que los "asesinos de periodistas" sean procesados por el Tribunal Penal Internacional, así como el embargo total de armas a Israel y la suspensión de sus vínculos militares, estratégicos, políticos, diplomáticos y económicos.

Han pedido a los medios de comunicación que condenen el asesinato sistemático de periodistas en Palestina y recuerden el número de profesionales de la comunicación víctimas del ejército israelí en sus cabeceras.