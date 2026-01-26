Minuto de silencio en Lleida por el asesinato de una vecina el domingo

Minuto de silencio en Lleida por el feminicidio de una vecina el domingo - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, y diversos concejales, representantes de cuerpos de seguridad y entidades, y vecinos de la ciudad se han reunido este lunes en la plaza de La Paeria de Lleida para guardar un minuto de silencio por el asesinato de una mujer el domingo.

Larrosa ha manifestado que la ciudad está de duelo y ha apelado a la ciudadanía para que participe a las 19.00 horas en una concentración de rechazo y en la lectura de un manifiesto para condenar la muerte violenta de esta vecina.

Además, el consistorio ha decretado 3 días de duelo en los que la bandera de la ciudad lucirá a media asta y con un crespón negro, y el edificio de La Paeria se iluminara de color lila.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte violenta de la mujer, de 53 años, en un domicilio de la calle Ciutat de Fraga de Lleida.

Tras llegar al lugar de los hechos, los mossos activaron al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que solo pudo confirmar la muerte de la víctima.