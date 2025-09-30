Miquel y Costas distribuirá un dividendo de 0,1075 euros brutos el 16 de octubre

Archivo - Miquel y Costas - MIQUEL Y COSTAS - Archivo

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía papelera catalana Miquel y Costas ha anunciado que el importe definitivo del primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 será de 0,1075 euros brutos por acción y que el pago será el 16 de octubre.

Según un comunicado de este martes de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la última fecha de contratación con derecho de dividendo será el 13 de octubre.

El dividendo tiene una retención del 19% --salvo participaciones fiscalmente exentas de retención--, por lo que el importe neto por acción será de 0,087075 euros por título.