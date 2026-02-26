Miquel y Costas gana 45,1 millones en 2025, un 7,7% menos

Archivo - El presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, y el director general adjunto, Ignasi Nieto - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía papelera catalana Miquel y Costas cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 45,1 millones de euros, lo que supone una reducción del 7,7% respecto al año anterior, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa ha atribuido este descenso principalmente al impacto temporal de las paradas técnicas y los procesos de puesta en marcha vinculados a la ejecución de su Plan de Inversiones 2024-2026, que han afectado a la eficiencia operativa, especialmente en las líneas de productos para el tabaco e industrial.

A estos factores internos se han sumado condicionantes externos como la debilidad del dólar frente al euro, la volatilidad de la demanda en el segundo semestre y la situación geopolítica, que según la compañía han generado una "presión adicional" sobre los márgenes en las divisiones que operan especialmente en moneda estadounidense.

REPUNTE DE VENTAS

Pese a la caída en el resultado neto, la cifra de negocios del Grupo alcanzó los 313,8 millones de euros, un 1,5% más (4,7 millones adicionales) que en 2024.

Este repunte estuvo liderado por la división de productos para la industria del tabaco, con un aumento de 5,2 millones de euros, impulsado por un mix de productos más favorable, y por la línea de otros papeles especiales, con un incremento de la facturación de 3,4 millones, apoyada en los segmentos de edición y gráfico.

Por su parte, la sociedad matriz logró mantener la estabilidad con un beneficio acumulado después de impuestos de 36,3 millones de euros, igualando la cifra del ejercicio precedente.

INVERSIONES Y DIVIDENDO

El 'cash-flow' después de impuestos se situó en 65,9 millones de euros, destinándose principalmente a inversiones en activos fijos, por un importe de 44,1 millones de euros, superando en 16,2 millones la inversión del año anterior.

Asimismo, la papelera destinó 18,4 millones de euros al pago de dividendos y 5,5 millones a la adquisición de acciones propias, empleando el resto en financiar necesidades operativas.

PREVISIONES PARA 2026

De cara al primer trimestre de 2026, Miquel y Costas prevé continuar con la puesta en marcha de las inversiones realizadas.

La compañía confía en retomar la senda de crecimiento en rentabilidad a lo largo del nuevo ejercicio, siempre que las condiciones macroeconómicas se mantengan estables, apoyándose en la innovación y la consolidación de los proyectos ya ejecutados.