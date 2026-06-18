Miquel y Costas impulsa un nuevo plan inversor de 130 millones entre 2027 y 2029

Archivo - El presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, y el director general, Ignasi Nieto - EUROPA PRESSQ - Archivo

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miquel y Costas ha impulsado un nuevo plan inversor para el trienio 2027-2029 con 130 millones de euros, en el marco de su estrategia orientada al crecimiento sostenible, la innovación industrial y la creación de valor a largo plazo, informa en un comunicado este jueves.

El grupo prevé destinar la mayor parte de la inversión --47 millones-- a mejoras tecnológicas en el proceso productivo, y otros 33 millones a la renovación y modernización de infraestructuras.

Además, destinará 30 millones a sostenibilidad y 20 millones a la automatización y digitalización de los procesos.

El objetivo es potenciar nuevos productos, desarrollar las infraestructuras que faciliten el crecimiento e impulsar programas medioambientales que fomenten la economía circular de sus procesos, la descarbonización y la reducción de costes.

Por otro lado, la empresa ha celebrado este jueves la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que ha aprobado todos los puntos, incluida la amortización de acciones propias en autocartera, así como una posterior ampliación de capital liberada con cargo a reservas de libre disposición por importe de 15 millones de euros.