Miquel y Costas limita a 54 altos cargos su plan de opciones sobre acciones

Miquel y Costas

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía papelera catalana Miquel y Costas ha acordado que un máximo de 54 beneficiarios, designados entre consejeros ejecutivos, directivos y personal clave de la sociedad y sus filiales, puedan acogerse a su plan de opciones sobre acciones aprobado en la junta general de accionistas celebrado en junio.

Según un comunicado de este miércoles de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la decisión fue tomada por el Consejo de Administración el pasado 24 de noviembre.

En la junta general de accionistas celebrada en junio, la compañía dio luz verde a un plan de opciones sobre acciones por un máximo de 500.000 acciones, correspondientes al 1,25% del capital social, y una duración de 6 años.

El Consejo de Administración ha fijado las fechas de vigencia del plan, incluyendo los periodos de consolidación y ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas a los beneficiarios.

La fase de consolidación dará comienzo el próximo lunes 1 de diciembre y tendrá una duración de tres años, mientras que la fase de ejercicio empezará el día siguiente a la fase de consolidación y también tendrá una duración de tres años.