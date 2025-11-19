Miquel Roca cree que la amnistía es "absolutamente constitucional"

Archivo - El jurista y expolítico Miquel Roca, en una imagen de archivo - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurista y expolítico Miquel Roca ha asegurado este miércoles que la amnistía es "absolutamente constitucional" y ha expresado que la financiación individual de las CCAA, en sus palabras, ya es singular porque tiene tratos diferentes basados en diversos aspectos.

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press ha afirmado que la amnistía está contemplada en la Constitución, concretamente en su artículo 62 ya que, según él, dentro de las prerrogativas que corresponden al Rey, está ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley: "La amnistía es legislativa, se tiene que hacer".

Sobre la financiación singular catalana, ha afirmado que la financiación individual de las CCAA "ya" es singular porque tiene tratos diferentes en función de diferentes cuestiones.

Ha lamentado que, en política, sea haya convertido al adversario en enemigo: "Es mucho más fácil tener enemigos: ya no tengo que escuchar los argumentos. Si lo dice el adversario, estoy obligado a contestar con mis argumentos, tengo que hablar".

Preguntado por el barómetro del CIS de octubre, que apunta a que un 20% de la población ve positivo el franquismo, ha tachado de "fracaso" de su generación y de la siguiente no haber explicado lo que representó el franquismo.