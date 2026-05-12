Miquel Salazar renuncia como síndico de la Sindicatura de Comptes por motivos personales

Archivo - El Síndic Major de Comptes, Miquel Salazar, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Miquel Salazar, miembro de la Sindicatura de Comptes desde 2013 y síndico mayor desde 2022, ha presentado su renuncia como síndico "por motivos personales y familiares", ha informado este martes la institución en un comunicado.

Salazar, de 70 años y cuyo mandato finalizaba en 2028, ha presentado ante el presidente del Parlament, Josep Rull, la renuncia a su condición de síndico con efectos del 30 de mayo, y Llum Rodríguez asumirá por suplencia las funciones de síndica mayor.

Miquel Salazar fue designado por el Parlament como síndico de la Sindicatura de Comptes el 17 de julio de 2013 y el 15 de marzo de 2022 tomó posesión como síndico mayor, cargo para el cual fue renovado el 4 de marzo de 2025.