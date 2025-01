La mitad de españoles cree que tendrá gripe o un virus respiratorio tras Navidad según un estudio

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mitad de españoles cree que tendrá gripe o algún virus respiratorio tras las vacaciones de Navidad, y casi el 60% considera que se contagiará estos días por el contacto con amigos y familia, según un comunicado de Fruit Juice Science Centre (FJSC).

Según un estudio con más de 2.000 personas de 18-60 años, el 38% cree que se contagiará cuando vuelva al trabajo por el contacto con sus compañeros; el 40% augura que será en el trasporte público yendo trabajo; el 75% del total cree que niños y adolescentes son un vector de contagio muy importante; y casi el 70% de jóvenes cree que se contagiará al empezar las clases y volver a la universidad.

Casi un 60% de encuestados toma medidas para mejorar su estilo de vida y reforzar su sistema inmune en invierno: de ellos, el 39% toma suplementos de vitaminas y minerales (el 31%, porque cree que con su alimentación no cubre las recomendaciones), y casi la mitad de quienes consumen suplementos (48%) toma vitamina C ó D para combatir gripes y catarros.

El 50% de encuestados bebe 1,5-2 litros de agua diarios para mantenerse hidratado, el 43% hace los 150 minutos semanales de actividad física moderada-intensa que recomienda la OMS, el 31% evita fumar o vapear, y el 38% dice que mantiene una óptima higiene bucal.

La nutricionista y dietista británica Frankie Philips ha recomendado tomar más vitamina C en general y zumo de naranja en particular, consumir vitamina D en general y pescado azul en particular, e incorporar zinc a través de legumbres.