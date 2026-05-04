La mitad de los visitantes del Museu Egipci de Barcelona son menores de 40 años, según un estudio

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BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El 50,3% de los visitantes del Museu Egipci de Barcelona son menores de 40 años, según un estudio de públicos a partir de 1.079 encuestas realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 7 de abril de 2026.

El tramo de edad más numeroso es el de 18 a 29 años, que representa el 27,3% del total, seguido del de 30 a 39 años, con un 23%, del de 40 a 49 años, con un 22,2%, y de 50 a 64 años, con un 16,8%, informa este lunes el museo en un comunicado.

El fundador del Museu Egipci, Jordi Clos, ha subrayado que la mitad de los visitantes son adultos jóvenes: "Significa que el trabajo realizado durante tres décadas para acercar el patrimonio arqueológico a niños y adolescentes da sus frutos y que hemos sabido despertar curiosidad, conocimiento y aprecio por la historia".

El Museu Egipci colabora con el Instituto Municipal de Educación de Barcelona desde 1996 y cada año unos 35.000 niños y adolescentes participan en las actividades educativas del museo.

El estudio señala que el 61,9% del público es local, sumando el 30,7% de visitantes de Barcelona ciudad y el 31,2% del resto de Catalunya --el 81,9% del público catalán procede de la provincia de Barcelona--, mientras que del resto de España proviene un 8,7%.

El 16,1% de los visitantes proceden de Europa, con Italia (30,7%) y Francia (21,3%) como principales países emisores, seguido de Reino Unido, Portugal, Alemania y Polonia, y de fuera de Europa (13,3%) procede mayoritariamente del continente americano.