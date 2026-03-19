El MNAC homenajea al Maestro de Cabestany en una exposición sobre el románico con más de 100 obras

La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) homenajea al escultor románico Maestro de Cabestany y su obra en Sant Pere de Rodes (Girona) en una exposición sobre el románico que reúne más de 100 obras de escultura, pintura, manuscritos, dibujos y documentos.

'Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany. La creació d'un mite', que se podrá ver desde este viernes al 29 de junio, aborda también la trayectoria vital de este artista --entre Toscana, Midi, Catalunya y Navarra--, así como los interrogantes abiertos en relación con las fuentes y las intenciones originales de su arte, informa el museo en un comunicado.

La aparición de una serie de piezas procedentes del conjunto de Sant Pere de Rodes y el ingreso de cinco de ellas --un relieve, dos cabezas masculinas, un fragmento de vestimenta y la cartela del 'INRI' de la cruz-- en las colección del MNAC han sido el punto de partida de la exposición.

La exposición quiere poner en valor la originalidad y modernidad de este escultor itinerante en el contexto del románico europeo, así como la dimensión artística de la abadía benedictina de Sant Pere de Rodes y su historia patrimonial.

La muestra en el MNAC permite reflexionar sobre temas relacionados con la construcción de la abadía, como su primigenia vinculación con Roma y su papel como meta de peregrinación, y el carácter retrospectivo del arte del escultor, que buscaba inspiración en los sarcófagos tardorromanos.

DIVIDIDA EN TRES ÁMBITOS

La exposición se divide en tres ámbitos: la primera aborda la destrucción y dispersión de la portada en el siglo XIX y el posterior nacimiento de la conciencia patrimonial; la segunda, la época de esplendor del monasterio medieval a través de su vínculos con Roma, y la tercera plantea una reflexión sobre la inspiración antigua del escultor y el carácter retrospectivo de su arte y su técnica.

De la portada perdida se exponen por primera vez un relieve, tres cabezas masculinas, la cartela del 'Titulus Crucis' de la antigua crucifixión pétrea, un nuevo fragmento del marco de la puerta, así como dos documentos sobre el desmontaje de la abadía y de la fachada escultórica en el siglo XIX.

El visitante de la exposición podrá acceder a una reconstrucción hipotética de la portada, así como a la confirmación de que los mármoles antiguos reutilizados por el Maestro de Cabestany son de Carrara (Italia) y del Proconesio (Turquía).