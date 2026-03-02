El MNAC licita el traslado de las pinturas profanas de Sijena (Huesca)

Archivo - MNAC. Museu Nacional d'Art de Catalunya (Arxiu) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha sacado a concurso la licitación del contrato para la desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca).

El presupuesto base de licitación con IVA es de 81.527,14 euros y el plazo para presentar ofertas para las empresas interesadas finalizará el 19 de marzo, según ha podido saber Europa Press.

La ejecución de los servicios del contrato deberán comenzar después de la firma del contrato prevista para el 15 de mayo y finalizar antes de diciembre de 2026, sin que se prevean prórrogas.

El objeto del contrato es realizar los trabajos necesarios para la desinstalación de su ubicación actual de las pinturas profanas, expuestas en la sala 17 de la colección permanente del MNAC, así como la provisión de embalajes adecuados a su tipología, el transporte hasta el monasterio, en Villanueva de Sijena.

También es objeto del contrato el desambalaje de las pinturas y todas las actuaciones derivadas de estos transportes, y, atendiendo que se trata de pintura al fresco, arrancadas y traspasadas a tela, los embalajes y los transportes deben realizarse en condiciones que garanticen su conservación.

Las pinturas profanas son un conjunto de pintura mural --fresco trasladado a tela-- formado por ocho plafones que, a manera de friso continuo, decoraba la parte superior de los muros de una sala rectangular situada entre la iglesia y el claustra y están en depósito de la comunidad de religiosas sanjuanistas.