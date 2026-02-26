El Mobile Social Congress criticará el "colonialismo digital" en su edición de 2026

Imagen del cartel del Mobile Social Congress. - MOBILE SOCIAL CONGRESS

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mobile Social Congress, el evento que quiere proponer "una mirada alternativa" al modelo tecnológico dominante, centrará en el colonialismo digital su próxima edición en 2026, que se celebrará entre el 4 y 6 de marzo en el Canàdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica en Barcelona.

El evento, impulsado por Setem bajo el lema 'Descolonitzem la tecnologia' y que coincide con la celebración del Mobile World Congress (MWC), tiene el objetivo de analizar cómo las "dinámicas de explotación, expolio y concentración de poder" se reproducen a partir de las tecnologías digitales, las infraestructuras de datos y la IA, explica este jueves en un comunicado.

En este sentido, la portavoz del Mobile Social Congress, Claudia Bosch, ha afirmado que detrás de los dispositivos electrónicos, las plataformas y la IA "hay cadenas globales de valor atravesadas por el extractivismo, la precariedad laboral y la vulneración sistemática de derechos humanos".

Según la organización, esta problemática también genera expresiones concretas en Catalunya, como la construcción de dos centros de datos de hiperescala en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que podrán consumir el triple del consumo eléctrico anual en el municipio actual y utilizar hasta 2 millones de litros de agua al día.

En esta edición, el congreso reunirá a una veintena de ponentes y más de una decena de actividades como presentaciones, mesas redondas o entrevistas, tras una primera acción protesta el 2 de marzo, coincidiendo con el inicio del MWC, para protestar por la participación de Israel en el congreso y vulneraciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo o Sudán.