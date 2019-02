La Mobile Week Barcelona reflexionará sobre inteligencia artificial, robots y bitcoines

Publicado 14/02/2019 18:12:03 CET

La exposición se podrá visitar hasta mediados de marzo en el Disseny Hub

La Mobile Week Barcelona 2019 reflexionará a través de 14 propuestas de artistas digitales sobre el impacto de los robots en la sociedad, la influencia de las redes sociales en los medios de comunicación, el poder de los bitcoines y la inteligencia artificial (IA).

La exposición colectiva 'Nuestra sencilla relación con la tecnología' se podrá visitar desde este jueves hasta mediados de marzo en el Disseny Hub de Barcelona y se enmarca en la tercera edición de la Mobile Week Barcelona, una de las iniciativas de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), ha indicado en un comunicado.

"Sin limitaciones creativas ni técnicas, los artistas plantean nuevas formas de acercamiento a la tecnología, que permitirán al visitante ver qué repercusión directa tiene el uso de la tecnología tanto en su vida personal como a nivel profesional", ha sostenido la MWCapital.

Asimismo, la colección BEEP de Arte Electrónico estará presente en la Mobile Week Barcelona: exposición que "busca ser testigo de la relación establecida entre arte, ciencia y tecnología".

Presentará cuatro de sus obras, entre las cuales destaca 'Tycho: Test One' de Paul Friedlander, que ha sido producida en colaboración con el centro tecnológico Eurecat.

La obra consiste en un monolito de cemento lumínico con hormigón traslúcido y está dedicada a la investigación en comunicación y nuevas tecnologías.

'Try Not To Think So Much' de Eugenio Ampudia; la animación 'Gust', de Daniel Canogar, y la obra 'Luci' de José Manuel Berenguer completarán la colección BEEP de Arte Electrónico.