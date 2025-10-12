La T-mobilitat incorpora el billete sencillo y el de Aeropuerto de Barcelona desde este lunes

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La T-mobilitat de transporte público incorporará desde este lunes y de manera progresiva el billete sencillo y el billete al Aeropuerto de Barcelona, para adaptarlos al sistema sin contacto en vez de la validación magnética.

Las máquinas automáticas de billetes en el Metro se irán adaptando desde el lunes, y en unas dos semanas aproximadamente dejarán de dispensar tarjetas magnéticas, informa TMB este domingo en un comunicado.

El billete sencillo y el de Aeropuerto magnéticos comprados hasta ahora valdrán hasta el próximo cambio de tarifas.

CÓMO COMPRARLO

Desde el lunes, al comprar por primera vez un billete sencillo o un billete Aeropuerto en una máquina del Metro, el usuario lo obtendrá en soporte T-mobilitat de cartón, una tarjeta anónima recargable y reutilizable para validar sin contacto.

La primera vez se paga 1 euro adicional (el coste del soporte), y tras usarse se podrán cargar otros billetes de transporte en esta misma tarjeta, como la T-casual, la T-familiar y la T-grup.

También se podrán recargar billetes sencillos en las tarjetas de plástico o cartón que ya tenga el usuario, tanto en las máquinas del Metro como en la TMB App, y "próximamente" también lo podrán hacer en la cartera electrónica para validar directamente con el móvil.

TMB se suma así a otros operadores de Barcelona y del área metropolitana que ya han incorporado el billete sencillo al sistema sin contacto.

CAMPAÑA INFORMATIVA

El lunes TMB empezará una campaña informativa en sus canales corporativos y en apoyos digitales, redes sociales, TMB App y Tmb.cat.

El billete sencillo es un título no integrado que se puede adquirir en las máquinas del Metro y es válido para Metro y bus, permite un solo desplazamiento y no incluye transbordo.

El billete sencillo de bus se puede comprar sin soporte desde hace años al subir al vehículo, con tarjeta bancaria.