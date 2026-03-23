Molins completa la compra del 100% de la portuguesa Secil

Archivo - Camión de la portuguesa Secil - MOLINS - Archivo

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Molins ha completado la adquisición del 100% de la compañía portuguesa Secil al grupo industrial también luso Semapa, tras cumplirse las condiciones habituales para el cierre de la operación anunciada en diciembre de 2025, informa en un comunicado este lunes.

Secil es un proveedor de materiales de construcción y soluciones constructivas que registró unos ingresos de 751 millones de euros en 2025 y un Ebitda de 195 millones de euros.

Molins y Semapa alcanzaron el acuerdo para la compra de Secil a finales de 2025 por un importe de 1.400 millones de euros.

MAYOR PRESENCIA EN PORTUGAL Y ENTRADA EN BRASIL

El ceo de Molins, Marcos Cela, ha destacado que completar esta operación impulsa la transformación de la compañía y le permite "avanzar hacia una organización más eficiente", al tiempo que expande su presencia internacional y su escala industrial.

La empresa ha destacado que esta operación le permite reforzar su presencia en Portugal y ampliar su posicionamiento en Latinoamérica con la entrada en Brasil, un mercado que considera relevante para el crecimiento futuro.

Asimismo, señala que la adquisición contribuye a "una mayor diversificación geográfica y reducción de la exposición a la volatilidad de las divisas".