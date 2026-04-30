Molins gana 49 millones en el primer trimestre, un 2% más

Archivo - La empresa Molins de cemento y construcción - MOLINS - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Molins cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 49 millones de euros, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, según figura en la documentación remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas fueron de 268 millones, un 8% más, mientras que el Ebitda se situó en 54 millones, un 4% interanual más, y la empresa ha señalado que estos resultados no incluyen a Secil, que consolida a partir del pasado 31 de marzo.

La empresa ha destacado su "sólido desempeño operativo", que ha dicho que se ha apoyado en la disciplina comercial, la mejora de la eficiencia y la contribución de adquisiciones selectivas.

Ha añadido que la gestión de precios y la incorporación de nuevos negocios compensaron el impacto de la climatología en España y Portugal y el efecto desfavorable de los tipos de cambio, especialmente en Argentina.

La compañía ha explicado que el flujo de caja fue de 37 millones y que, tras el cierre de la compra de Secil, la deuda financiera neta era de 1.400 millones a cierre de marzo, ya que la operación se financió mediante un préstamo a largo plazo de 680 millones y un préstamo puente de 500 millones.