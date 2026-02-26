Molins obtiene un beneficio neto de 185 millones en 2025, un 1% más

Archivo - Una planta de Molins - MOLINS - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Molins cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que en 2024, "en un contexto global marcado por la complejidad de los mercados y la incertidumbre financiera y geopolítica", informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La facturación fue de 1.368 millones, un 8% más en términos comparables, con tipos de cambio constantes y el mismo perímetro de consolidación.

La empresa ha explicado que la gestión de precios, la elevada cartera de proyectos de soluciones prefabricadas y las incorporaciones de negocios en Portugal y el sureste de Europa compensaron el impacto negativo de los tipos de cambio, especialmente en Argentina y México.

El Ebitda fue de 356 millones de euros, el mismo que en 2024 aunque un 10% más en términos comparables, y se mantuvo el margen Ebitda en el 26,1%.

El consejo de administración de la empresa ha propuesto un dividendo de 0,98 euros por acción, equivalente a un 'pay-out' del 35%, con un dividendo complementario de 0,43 euros por título que se pagará en julio.

MARCOS CELA

El consejero delegado de la empresa, Marcos Cela, ha celebrado haber alcanzado "nuevamente resultados sólidos" y que se culminó la apuesta de la empresa por el crecimiento en todos los negocios.

Ha recordado que, en 2025, la empresa cerró compras como Concremat y Baupartner, "impulsando la nueva fábrica industrializada en el centro de España", y reforzando la planta de soluciones para la construcción de Quer, así como la apertura de una nueva fábrica en 2030.

INVERSIONES

Durante el año pasado, la empresa realizó inversiones por valor de 170 millones de euros, un 74% interanual más.

El 40% de los fondos se destinaron a inversiones de continuidad --sostenibilidad, digitalización y eficiencia--, y el resto a crecimiento.

La compañía ha explicado que en el ejercicio pasado tuvo una "sólida generación de liquidez" y elevó la tesorería hasta 94 millones.