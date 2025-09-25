Molins obtiene la certificación de Top Employer 2025

Archivo - La empresa Molins de cemento y construcción - MOLINS - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Molins ha obtenido la certificación de Top Employer 2025, que le reconoce como "una de las mejores empresas para trabajar en España", informa en un comunicado este jueves.

La certificación es otorgada por Top Employer Institute y pone en valor el compromiso constante de mejorar el entorno laboral y los altos estándares en la gestión de personas.

La chief people officer de Molins, Eva González, ha explicado que este sello "refleja el trabajo y compromiso de todo el equipo de Molins por seguir impulsando una cultura corporativa centrada en las personas".