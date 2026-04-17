El Moll de Costa del Port de Tarragona acoge una exposición "inédita" del pintor Rafael Català

La muestra 'L'art del possible i l'improbable'. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona acoge, hasta el 5 de julio, la exposición 'L'art del possible i l'improbable', una retrospectiva "inédita" del pintor Rafael Català.

La muestra --la mayor hecha sobre el artista hasta la fecha-- reúne más de 140 cuadros, así como dibujos, bocetos y otras creaciones que permiten "hacer un recorrido por las distintas etapas pictóricas de Català", informa el Port de Tarragona en un comunicado de este viernes.

El pintor tuvo etapas vinculadas a la pintura crítica, pasando por los paisajes abstractos e impresionistas, así como obras de estilo expresionista, hasta llegar al hiperrealismo, que supone la culminación de su obra "gracias a un dominio virtuoso de la luz, los blancos y las transparencias plasmadas con pintura al óleo".

La capacidad para crear escenas sugerentes que juegan con lo que es real --lo posible-- y la percepción fantástica --lo improbable-- es una de las "principales características" de la obra del pintor y el hilo conductor de la exposición.

RETROSPECTIVA DE OBRA Y VIDA

El hijo del pintor y comisario de la muestra, Rafael Català, ha afirmado que su padre tuvo una vida dedicada a la pintura por lo que la exposición es una retrospectiva de su obra "y por extensión, también de su vida".

"Fue uno de los pesos pesados de la escena artística de Tarragona. Tenía una personalidad pictórica muy marcada, que lo hace muy difícil de catalogar", comenta Català hijo.

Català, uno de los "grandes nombres" del panorama artístico de Tarragona entre los siglos XX y XXI, compaginó su vertiente creativa con la docente, siendo profesor entre 1960 y 1994 en la Universidad Laboral, la Escola de Maestria Comte de Rius y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.