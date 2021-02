Mònica Terribas y Jordi Basté unen fuerzas en el "programa sobre la vida" 'Nexes' de TV3

Se retransmitirá desde un pabellón de Fira y el público se someterá a un test de antígenos previo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

TV3 estrenará el miércoles el talk-show 'Nexes', codirigido y copresentado por los periodistas Mònica Terribas y Jordi Basté, que contará con un centenar de un participantes en cada una de las ediciones.

En rueda de prensa este jueves en el plató del programa --situado en uno de los pabellones del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona--, Terribas ha definido que se trata de un "programa sobre la vida" que cada semana girará en torno a un verbo durante sus 90 minutos.

El director de TVC, Vicent Sanchis, ha asegurado que es un 'talk show' con el que la cadena recupera el gran formato para "aumentar y dar importancia al entretenimiento" con un programa al mismo tiempo de corta distancia.

Sanchis ha subrayado que las medidas de seguridad serán máximas y que el público estará absolutamente seguro: "No pondremos en peligro su salud", ha añadido.

En este sentido, Jordi Basté ha asegurado que posiblemente debe ser uno de los primeros programas a nivel europeo 'covid-free', ya que habrá una distancia de seguridad de 1,5 metros entre participantes, se les practicará a intervinientes y equipo un test de antígenos previo al inicio del programa --como se ha realizado también previo a la presentación--, control de CO2 y estará permanente ventilado.

Basté ha explicado que, hasta que esté vigente el toque de queda, el espacio se grabará dos horas antes en falso directo, pero que una vez se levante se hará en directo a las 22 horas.

IMPROVISACIÓN

Tanto Basté como Terribas han asegurado que será un programa con mucha improvisación a partir de las historias que expliquen los participantes, y la periodista ha agradecido a TV3 la apuesta por un programa "arriesgado" en un momento como el actual.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Àngels Ponsa, se ha mostrado convencida del "éxito" del programa con Terribas y Basté al frente de un formato moderno.

El programa se desarrollará en un plató de unos 2.500 metros cuadrados, presidido por una gran colmena en el que se irán ubicando los participantes -si no están en la zona 'stand by' cuando no participen en una de las interpelaciones, con un asiento concreto asignado-- y una gran pantalla audiovisual que aportará contexto: la luz, las proyecciones visuales y la voz en off irán reaccionando al desarrollo del programa.