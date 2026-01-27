Montero (Podemos) señala que "hay algo a cambio" al acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha señalado este martes que "hay algo a cambio" al acuerdo entre su formación y el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, aunque no ha desvelado qué es ya que, según ella, los socialistas han pedido a Podemos discreción.

Ha descartado que la moneda de cambio sea el apoyo al aumento del gasto en defensa o a los presupuestos generales del estado (PGE), sobre los cuales ha señalado que si no se bajan los alquileres por ley y si no se deja de invertir en armas, "no puede contar con Podemos", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha celebrado la regularización: "Tenemos la obligación legal de garantizarles derechos y eso es lo que es esta regularización, que esperamos que llegue a todas las personas sin papeles en España que estuvieran aquí antes del 31 de diciembre del 2025".

Ha criticado que si el PSOE no tiene un partido como Podemos que "aguanta el chaparrón mediático" y puede negociar, por ellos mismos no hubiesen hecho esta regularización, ya que, a su juicio, la han hecho porque querían algo a cambio.

Preguntada por si dicho acuerdo es un paso hacia que Podemos se sienta a negociar el traspaso de competencias en inmigración para Catalunya, ha expresado que es uno de los elementos que la formación morada considera "fundamental" para que el traspaso no refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes, textualmente.