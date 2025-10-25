Montserrat destaca la investigación como "manera de mirar el mundo" en los Premis de Recerca Jove

Imagen de la gala de entrega de los Premis de Recerca Jove 2024 - DEPARTAMENT DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha destacado la investigación como una "manera de mirar el mundo" durante su intervención este sábado en la clausura de la gala de los Premis de Recerca Jove 2024, los premios que distinguen anualmente los trabajos de investigación de estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos.

Ha afirmado que estos premios "fomentan la investigación primeriza porque animan a salir del guión clásico y a adentrarse en el terreno de la investigación", explica la Conselleria en un comunicado este sábado.

Según ella estos premios "refuerzan el vínculo entre la educación y la investigación, puesto que ponen en valor el papel imprescindible del profesorado".

Ha añadido que los trabajos son "mucho más que un ejercicio escolar, son una semilla. Una semilla que con el tiempo puede crecer en forma de carrera científica".

Los Premis de Recerca Jove 2024 han reconocido a 95 estudiantes de tercero y cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio o superior por la realización de 81 trabajos de investigación científica.

Además, también se ha premiado la tarea de acompañamiento del profesorado con 11 galardones entregados a centros de educación secundaria.