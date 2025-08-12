Montserrat quiere que el eclipse solar total que habrá en Catalunya en 2026 sea "para todo el mundo"

Archivo - La consellera de Universidades e Investigación de la Generalitat, Núria Montserrat - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha expresado que quiere que el eclipse solar total previsto en Catalunya justo de aquí a un año, el 12 de agosto de 2026, sea un acontecimiento "para todo el mundo" y ha asegurado que desde Govern se aprovechará para hacer actividades de divulgación.

En una entrevista de este martes en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha afirmado que su voluntad es que el eclipse sea "muy seguro" y ha explicado que, en el mejor de los casos, se verá durante un minuto y medio y que se prevé que el sur de Catalunya sea la zona con mejor visibilidad.

Ha señalado que desde la Generalitat se aprovechará el suceso para hacer actividades de divulgación sobre el eclipse de la mano de agrupaciones astronómicas catalanas y que se han iniciado los contactos con la Comisión Nacional del Eclipse del Estado, creada hace alrededor de un año y medio.

Ha apuntado que se está preparando un mapa de visibilidad y un mapa de sombras con el que será "más fácil" identificar aquellos espacios en los que la observación será, a su juicio, óptima y que éstos se publicarán entre octubre y noviembre.

Preguntada por donde verá ella el eclipse, ha dicho que "seguramente" desde el Observatorio de Terres de l'Ebre (Tarragona).