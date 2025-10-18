Montserrat Tura y Memorial Democràtic recuperan la voz de víctimas de deportación nazi en un libro

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la autora del libro, Montserrat Tura - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic ha presentado este sábado el libro 'On es pon l'esperança', de la exconsellera Montserrat Tura, una obra que recupera la voz y la memoria de 5 vecinos de Mollet del Vallès (Barcelona) víctimas de la deportación nazi, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha presidido la presentación del libro y ha subrayado la importancia de preservar estos relatos para reforzar la memoria colectiva: "Recuperar estas voces y evitar que caigan en el olvido es un acto de justicia histórica y, al mismo tiempo, un compromiso de futuro con el nunca más".

El libro se integra en la colección 'Memòries' del Memorial Democràtic, una colección que recoge testimonios --reconocidos o anónimos-- que han dejado constancia oral o escrita de experiencias significativas vinculadas a períodos o hechos históricos concretos.