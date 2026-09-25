Moody's confirma la calificación de GCO en 'A3' con perspectiva estable

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BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moody's ha confirmado la calificación de emisor a largo plazo de 'A3' (investment grade) con perspectiva estable para Grupo Catalana Occidente (GCO), informa la empresa en un comunicado este viernes.

La calificación corresponde a GCO como 'holding' y abarca tanto a Atradius Crédito y Caución como a Occident, y "refleja la sólida posición financiera del grupo y los beneficios que obtiene de la diversificación de sus negocios".

Moody's ha destacado la fortaleza financiera y los beneficios de diversificación de sus dos principales operaciones, y que los dos negocios "han contribuido de forma equilibrada y sostenida a los resultados del Grupo en los últimos ejercicios".

Así, la agencia ha subrayado el "sólido perfil crediticio de Occident por su buena posición en el mercado español; su bajo perfil de riesgo empresarial, centrado en clientes particulares y pymes; su buena diversificación de negocio; su muy sólida capitalización y su bajo perfil de riesgo de activos.

Por otro lado, Moody's ha dicho que el negocio global de seguro de crédito aporta diversificación geográfica a GCO, lo que le permite contar con fuentes de flujos de caja bien diversificadas y un perfil crediticio sólido.