Morad y Macaco apoyarán a la Global Sumud Flotilla antes de zarpar desde Barcelona hacia Gaza

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa, en la Plaza del Rei, a 22 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Oller - Europa Press

También actuarán Clara Peya y el cantante palestino Marwan, entre otros artistas

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Morad y Macaco son dos de los artistas que participarán en las jornadas que se celebrarán desde este viernes, 29 de agosto, hasta el domingo, 31 de agosto, en el Moll de la Fusta de Barcelona, cuando se espera que zarpen decenas de barcos coordinados por la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, ha informado la coalición en un comunicado este lunes.

En estas jornadas también actuarán Tribade, Clara Peya, Muerdo y 3dnan Lobo Solitario junto a los artistas palestinos Marwan, Sol Band, Althroode, Sofree, Makimakkuky y Sama Abdulhad.

Este espacio también acogerá charlas y actividades político culturales con la colaboración de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI), la Comunitat Palestina, Sanitarios y Juristas por Palestina y otras entidades.

DECENAS DE BARCOS

El domingo está previsto que zarpen desde el puerto de Barcelona decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países en la "mayor misión humanitaria de la historia" para llevar a la Franja de Gaza todo tipo de material, comida y agua, según informaron la pasada semana los miembros del grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek y Thiago Ávila.

Ellos dos, junto a la activista Greta Thunberg, han confirmado su participación en la flotilla, en la que cada embarcación contará con la presencia de periodistas, médicos y figuras públicas.

El 4 de septiembre está previsto que se encuentren en alta mar con el resto de barcos que zarparán desde Túnez y desde otros puertos de los que no han aportado más detalles por "intentos de sabotaje y presión por parte de Israel".