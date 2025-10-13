Morant dice que su "obsesión" es que las CC.AA. cumplan en financiación con la universidad pública

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha expresado este lunes que su "obsesión" es que las comunidades autónomas cumplan en financiación con la universidad pública y ha criticado que las comunidades no cubran sus gastos fijos.

Lo ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press al preguntársele por la decisión de la Comunidad de Madrid impugnar el decreto que recoge la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por el que los centros reciban el 1% del PIB.

Ha criticado que la comunidad, según ella, financia por estudiante 20 puntos por debajo de la media española y quiere exigir a la universidad pública obtener un 30% de fondos de entidades privadas si quiere financiación pública: "Ayuso les da la estocada final. Siempre habla de libertad, pero en su ley quita la libertad de elección".

Ha asegurado que el Gobierno hará una política frentista frente a las comunidades que, en sus palabras, están maltratando a la universidad pública "para que los amiguetes, seguramente, puedan hacer negocio".

Sobre el gasto del 1% del PIB, ha expresado que "no es tanto llegar" a la cifra como, a su juicio, aterrizar en parámetros completos, ya que cubrir los gastos fijos es, para ella, un mínimo --señala que ninguna comunidad cubre el 100% de los gastos fijos de sus universidades--.

CONDICIONES DE LOS CIENTÍFICOS

Preguntada sobre qué debe mejorar el sistema de ciencia, ha subrayado que "falta mejorar las condiciones de los científicos".

"Creo que ahora es el momento de las personas. Desde el 2018 hay un 25% más de científicos trabajando en nuestro país. Quizás el problema ahora no es que nos falten científicos", ha dicho.