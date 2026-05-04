Morant e Illa defienden la ciencia frente al negacionismo, el populismo y la "ola deshumanizadora"

El Rey Felipe VI saluda a la ministra de Ciencia, Diana Morant, al president de la Generalitat, Salvador Illa, y al delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto a su llegada a la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025 en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido este lunes la ciencia frente al auge de discursos negacionistas y populistas, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también la ha puesto en valor ante la "ola deshumanizadora" en algunos países.

Lo han dicho en sus respectivos discursos en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025, en el que el rey Felipe VI ha concedido los galardones a 20 científicos españoles, y que ha contado con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otras autoridades.

Morant ha asegurado que la ciencia "puede y debe ser una forma de compromiso", con vocación universal y un compromiso que enriquezca al conjunto de la sociedad, con equidad y justicia intergeneracional.

"En un contexto incierto, en el que crecen discursos populistas y negacionistas, en el que se intenta conducir el progreso científico al interés de unos pocos, España demuestra que la ciencia puede y deber ser una forma de compromiso, de prosperidad compartida", ha añadido.

CIENCIA Y DERECHOS HUMANOS

La ministra ha apuntado también que la ciencia debe ser un pilar de los derechos humanos, la diversidad y la democracia: "Frente a la emergencia climática, más ciencia. Frente a la incertidumbre, más conocimiento. Frente a la desigualdad, más universidad y ciencia públicas. Frente a la exclusión, más mujeres jóvenes e inmigrantes en nuestras instituciones académicas".

En la misma línea, ha subrayado que el conocimiento "nunca nace de la soledad, sino del intercambio y el diálogo constante de muchas inteligencias compartiendo, pensando, construyendo juntas".

LIDERAZGO DE BARCELONA

Morant ha puesto en valor también que Barcelona se haya consolidado "como uno de los principales polos de investigación e innovación del sur de Europa", y ha destacado que más de la mitad de los premiados trabajan en centros en Catalunya, la mayoría en Barcelona.

Ha dicho también que el liderazgo barcelonés tiene la virtud de ser generoso, ya que el conocimiento que generan "refuerza al conjunto de la ciencia española".

LA CIENCIA NO ENTIENDE DE FRONTERAS

Illa ha asegurado que la ciencia es esperanza "frente a la ola deshumanizadora que sufren un buen número de países", y ha defendido que la verdad y el compromiso con el bienestar general inherentes a ella conecta con el modelo que quiere para Catalunya.

Ha defendido que el mapa de la ciencia en España configura un mapa que le hace sentir orgulloso y que indica que "la ciencia no entiende de fronteras", porque el talento y conocimiento puede nacer en un sitio pero desarrollarse en otro, y tener un retorno social que llegue a todo el mundo.

Asimismo, ha señalado que la ciencia "no solo vive de aplausos" y se ha mostrado preocupado por los recortes en este ámbito que están llevando, así como ha reafirmado el compromiso del Govern con la ciencia en Catalunya.

LOS GANADORES

En una mesa redonda durante el acto, el ganador del premio joven en el ámbito de la Ciencia y Tecnología, Jesús Campos, ha destacado el papel que han tenido para él sus maestros y sus discípulos y el cambio que supondrá la inteligencia artificial, mientras la ganadora del premio en Ingenierías y Arquitectura, Maria Pau Ginebra, ha puesto en valor el trabajo en equipo que requiere la ciencia y el apoyo que ha recibido de las instituciones.

Marcos Fernández, que ha recibido el galardón joven en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, ha expresado su preocupación sobre la propagación de bulos pero ha remarcado que "la ciencia tiene la respuesta" a la mayoría de estos bulos, algo en lo que ha coincidido María del Carme Rovira, que ha obtenido el premio en el ámbito de la Ciencia y Tecnología Químicas.