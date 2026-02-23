Moreno (CUP) tacha de "colador" la ley de compras especulativas de vivienda del Govern y Comuns

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha tachado de "colador" el proyecto pactado entre el Govern y los Comuns para limitar las compras especulativas de vivienda porque asegura que esta ley permite comprar pisos que no sean para ir a vivir introduciendo diversas excepciones.

En rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación ha lamentado que este acuerdo deja la aplicación del texto en manos de los ayuntamientos, lo que "de facto hará que la ley quede en papel mojado" y ha pedido declarar toda Catalunya como zona tensionada para aplicar la ley.

"No entendemos por qué no se plantea la medida con aplicación inmediata a nivel autonómico siendo posible y jurídicamente viable. Garantizar el derecho a la vivienda no puede esperar más", ha expresado.

Así, ha pedido a los Comuns "menos tacticismo electoral, más seriedad" ante una ley que considera insuficiente y ha ofrecido la propuesta presentada por la CUP para prohibir las compras especulativas como garantía de ley ambiciosa para acabar con la especulación.

Por otra parte, ha criticado al Govern porque, dice, no ha impuesto sanciones contra pisos turísticos ilegales después de las 340 denuncias presentadas por su formación el pasado agosto y ha anunciado que este lunes han presentado 200 denuncias nuevas señalando al presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "Basta de complicidad con las ilegalidades y la especulación".

PRESUPUESTOS

Preguntada por la negociación de Presupuestos en Catalunya ha destacado que lo que se está viendo es un "circo" y que el resultado siempre es el mismo.

En este sentido, sobre la demanda de ERC de recaudar el IRPF en Catalunya ha apuntado que "el Estado español nunca cumple con los catalanes" y sostiene que tanto con la recaudación del IRPF como sin ella y tanto con la financiación singular como sin ella el resultado es insuficiente.

"Nos hace falta la plena soberanía fiscal para poder decidir como recaudar, como redistribuir, como construir el país que queremos. Cualquier propuesta que no sea esto es insuficiente y no resolverá los problemas estructurales", ha zanjado.

PROHIBICIÓN DEL BURKA

Acerca de las propuestas de diversas formaciones para la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos ha señalado que se está situando el debate en la protección de las mujeres, pero que se trata de una "falsa preocupación y se está instrumentalizando a favor de relatos de extrema derecha", y ha expresado preocupación porque se esté comprando este marco.

Así, ha defendido que el punto de partida debe ser la garantía de los derechos y el bienestar de las personas que sufren agresiones: "La prohibición hacia las mismas mujeres que pueden sufrir situaciones de violencia es una contrapartida para esas mismas".

DOCUMENTOS 23-F

Sobre la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23-F anunciada por el Gobierno este lunes ha destacado que es "un acto simbólico más" y ha pedido ir a la raíz y hacer actos de democracia, empezando por limpiar los que considera tics antidemocráticos del Estado.

Finalmente, preguntada por posibles alianzas con otras fuerzas de la izquierda, en referencia a las palabras del portavoz de los Comuns y candidato de BComú a las municipales, Gerardo Pisarello, que ha pedido este lunes formar un frente amplio en Barcelona, Moreno ha recordado que la CUP no participará de propuestas que "no sitúen la cuestión de la autodeterminación en el centro".